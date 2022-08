Una donna di 63 anni è stata investita sul marciapiede in via Meda a Milano, da un uomo in bicicletta. Secondo alcuni testimoni si trattava di un rider intento a viaggiare a forte velocità: si tratta però ancora di un’informazione da verificare. La vittima, che ha battuto la testa cadendo a terra, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico. Ha subito un grave trauma cranico ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

È successo il 10 agosto. L’uomo si è fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando sono arrivati i medici del 118, si è allontanato. Non è fuggito, come ipotizzato in un primo momento, perché aveva lasciato i suoi riferimenti. L’uomo, cingalese di 60 anni, ha lasciato il suo nome a un passante.

Aggiornamento dell’11 agosto 2022