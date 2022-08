“Mi spinge la volontà di parlare dei temi che mi sono a cuore e che ho vissuto in questi anni, dei temi dei diritti nella giustizia e nella sanità. Diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti ma in realtà non è così: esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, che ha commentato la sua candidatura alle prossime elezioni nella lista di Europa verde e Sinistra italiana. “L’ho vissuto sulla mia pelle in 13 anni di processi estenuanti. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza per far sì che si torni a parlare di temi così importanti. Sono entusiasta di questa esperienza, non mi sento una politica”.