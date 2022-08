“Calenda era convinto che Sinistra Italiana si sarebbe sfilata? Io credo che questo calcolo Calenda lo abbia fatto come credo che abbia fatto anche un altro calcolo, se gli va male con la raccolta delle firme, cosa molto probabile, troverà modo di correre con Renzi perché Renzi ha un bisogno disperato di un alleato”. Così a In Onda su La7 il direttore de IlFattoquotidiano.it, Peter Gomez, parlando della rottura del patto tra Carlo Calenda ed Enrico Letta.

“Oggi Calenda ha detto una cosa che dicevano tanti anni fa i 5 stelle, ‘non ci sono idee di destra o di sinistra ma solo delle buone idee’, che è una cosa che veniva giudicata molto populista. Allora è inutile che ci raccontiamo bugie, l’elettorato moderato in questo Paese di fatto non esiste, esistono persone di centro, ma le campagne elettorali in Italia, come in tutto il mondo, sono brutte sporche e cattive – ha spiegato Gomez – Quando oggi Calenda che aveva promesso di comportarsi bene ha dato del ballista a Letta, rispetto a una serie di elettori, avrà trovato tanta gente che gli ha detto ‘bene, bravo, finalmente una persona che parla bene'”.

“Allora noi abbiamo una rappresentazione dell’elettorato italiano totalmente sbagliata, pensate come si dividono i fronti tra chi sta con la Nato e chi non sta con la Nato, ma pensate che in Italia, in spiaggia, qualcuno stia parlando di qualcosa del genere? Abbiamo dei sondaggi, che dicono che la stragrande maggioranza degli italiani è contraria all’invio delle armi in Ucraina, ma non voteranno sulle basi di questo, perché hanno altre cose di cui discutere. Calenda da questo punto di vista è uno che la spara grossa, è un Grillo di centro e quindi ha le possibilità di giocarsi le sue carte”, ha concluso il direttore.