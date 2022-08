Nella finanziaria ci saranno “soprattutto due temi – ha spiegato – ossia lavoro e tasse“. Con lo stop “definitivo” alle legge Fornero “che altrimenti rientra in vigore dal primo gennaio” e con il conseguente avvio del percorso “che nei prossimi cinque anni porterà a quota 41”. E poi la pace fiscale perché “io ricevo ogni giorno centinaia di segnalazioni – ha continuato – di cittadini disperati a cui stanno arrivando cartelle di Equitalia”. “Quindi pace fiscale tra cittadini ed Equitalia e azzeramento della legge Fornero per aprire spazi di lavoro ai giovani nella prossima manovra economica di ottobre per la Lega saranno le due priorità”, ha concluso.