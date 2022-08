Luigi Di Maio ha presentato via social una nuova candidata di Impegno Civico: l’attivista verde Federica Gasbarro. Il ministro degli Esteri è tornato in diretta Instagram, sulla pagina della candidata, dialogando per mezz’ora con l’ex portavoce dei Fridays For Future di Roma. “Non bisogna solo parlare ai giovani, ma bisogna dare una opportunità ai giovani. Ti diamo il benvenuto Federica. Sarai l’anima ambientalista di Impegno Civico”, ha detto l’ex del Movimento 5 stelle annunciando la candidatura della 27enne, dottoressa in Scienze Biologiche e conosciuta per aver rappresentato i giovani italiani ai negoziati sul clima delle Nazioni Unite alla COP26. Proprio in occasione di quei tavoli internazionali, ha spiegato Di Maio, “io e Federica ci siamo conosciuti”.

Nel corso della diretta, che aveva i commenti chiusi, il ministro ha parlato della necessità di una “legge sul clima che permetterà all’Italia di ridurre i consumi, investire sulle rinnovabili e continuare nella transizione ecologica, soprattutto dal punto di vista industriale e imprenditoriale. Lo hanno appena fatto gli Usa e si apprestano a farlo anche in Gran Bretagna”.

A diretta conclusa, caricata integralmente come reel sulla pagina Instagram dell’attivista, alcuni follower della 27enne, hanno commentato scettici. “Perché hai scelto il Ministro Di Maio? Io ti seguo da molto, ma questa tematica non è, per esempio, un caposaldo del Movimento 5 stelle?”, le fa notare un utente. “In realtà ho solo accettato una proposta, politica si fa con chi crede in te e ti dà spazio e lui lo ha fatto”, risponde l’attivista. E, ancora, un utente chiede: “Come mai non coi i Verdi???”. La risposta di Gasbarro è la stessa: “Io ho solo accolto l’offerta di poter dare un contributo che in questo caso mi ha fatto il Ministro Di Maio…”.