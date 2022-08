“La mia ambizione è, nel Centrodestra che vincerà, che la Lega abbia un voto in più degli altri e quindi, al massimo, coordinerò il tavolo dei ministri. Anche qualora facessi il premier un occhio particolare ai temi della sicurezza, che non hanno un colore politico, ce lo avrò sempre”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa convocato a Lampedusa. Con i cronisti l’ex ministro dell’Interno ha parlato di ciò che potrebbe succedere dopo il voto, non nascondendo le sue ambizioni da premier, e si è detto sicuro che dalle urne uscirà una maggioranza, chiara. “Non ci sarà bisogno di un minestrone, Pd e Cinque Stelle”