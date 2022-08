Dopo la mancata risposta alla richiesta di poter usare la firma digitale per la presentazione di nuove liste alle prossime elezioni e uno sciopero della fame di 10 giorni di Virginia Fiume (Eumans), Marco Cappato presenta il programma della lista “Referendum e Democrazia“. “Il silenzio di Mario Draghi, Mattarella, e del Parlamento non fermerà quanto avviato nei giorni scorsi. Continueremo ad agire per rendere possibile il diritto di candidarsi o sostenere candidature alle elezioni grazie alle tecnologie digitali”