L’esercito cinese ha sparato proiettili in direzione dello Stretto di Taiwan: lo dicono i giornalisti dell’agenzia di stampa Afp, che si trovano sul posto, e lo riporta il sito del South China Morning Post, che cita un breve comunicato dei militari di Pechino. Il tutto è avvenuto poco dopo l’inizio delle più grandi esercitazioni militari mai fatte dalla Cina intorno a Taiwan. I giornalisti della Afp, riporta l’agenzia, si trovano sull’isola cinese di Pingtan, vicina alle manovre in corso, e secondo la loro testimonianza i proiettili sono stati sparati da siti vicini a installazioni militari. Si tratta della rappresaglia cinese per la visita a Taipei della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, definita dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi un’azione “maniacale, irresponsabile e altamente irrazionale” da parte di Washington. Gli ha fatto eco il portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo di Pechino, Ma Xiaoguang, secondo il quale la visita della speaker “non è una difesa della democrazia e della libertà, ma una provocazione e una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Cina”. Pertanto, mentre sono in concorso le maxi manovre militari intorno all’isola, “prendere le contromisure necessarie è una mossa giusta”. Le forze armate di Taiwan “operano come al solito e monitorano ciò che ci circonda in risposta alle attività irrazionali” della Repubblica popolare cinese “con l’obiettivo di cambiare lo status quo e di destabilizzare la sicurezza della regione”. Lo afferma in una nota il ministero della Difesa di Taipei all’avvio delle manovre militari cinesi su vasta scala intorno all’isola. “Non cerchiamo l’escalation, ma non ci fermiamo quando si tratta della nostra sicurezza e sovranità. Sosterremo il principio di prepararsi alla guerra senza cercare la guerra e con l’atteggiamento di ‘non intensificare i conflitti e non causare controversie”.

Le “esercitazioni militari mirate” sono state condannate dal capo della diplomazia Ue Josep Borrell, secondo il quale la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi sull’isola non è una motivazione valida. “Non c’è alcuna giustificazione per usare una visita come pretesto per un’attività militare aggressiva nello Stretto di Taiwan”, ha scritto Borrell su Twitter. “È normale e di routine per i legislatori dei nostri Paesi viaggiare a livello internazionale. Incoraggiamo tutte le parti a mantenere la calma, esercitare moderazione e agire con trasparenza”, ha aggiunto Borrell, a Phnom Penh per l’Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. I ministri degli Esteri del’Asean, i 10 Paesi del sudest asiatico (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam), hanno avvertito che la crescente situazione di tensione intorno a Taiwan potrebbe innescare “conflitti aperti”, mentre la Cina si prepara a tenere “manovre militari mirate” su vasta scala circondando l’isola. I ministri, in una dichiarazione congiunta, hanno affermato che la situazione “potrebbe destabilizzare la regione e alla fine potrebbe portare a errori di calcolo, gravi confronti, conflitti aperti e conseguenze imprevedibili tra le principali potenze”. Il governo di Taiwan, inoltre, ha affermato che la Cina ha aggiunto un’altra area di interdizione per le sue manovre militari nelle acque orientali dell’isola, portando il totale a quota sette. Lo ha reso noto l’Ufficio marittimo e portuale di Taipei in una nota, secondo cui la durata delle “manovre militari mirate” dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) sono state estese da domenica 7 agosto a lunedì 8 fino alle ore 10:00.