“Nessun incontro con il Movimento 5 stelle, siamo persone serie, non mercanti della politica che mentre parlano con una persona, lo fanno anche con un’altra. Dobbiamo metterci in sintonia con un popolo di centrosinistra che oggi ha forte disagio” . Lo ha detto Angelo Bonelli del partito Europa Verde, rispondendo alle domande dei cronisti sulle trattative in corso in queste ore per la formazione delle coalizioni (segui la diretta). “Non è previsto oggi un incontro con Enrico Letta ma immagino sia imminenti”