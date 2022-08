Silvio Berlusconi ha diffuso un videomessaggio sui social per invitare gli elettori a scegliere Forza Italia alle urne il 25 settembre. E per convincerli l’ex premier si attribuisce anche il merito di aver ottenuto i fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Queste elezioni non sono come le precedenti: il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse, quei soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro Pnrr per ricostruire la nostra economia dopo i danni causati dalla pandemia” dice. Il filmato, oltre a scatenare l’ironia sui social, ha dato il via anche alla polemica politica.” Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all’alba per ottenere i 209 miliardi che ho portato dall’Europa in Italia nel 2020. Ricordo invece Forza Italia, come altri, chiedere il Mes, la troika e altre misure lacrime e sangue” ha scritto il presidente del M5s Giuseppe Conte su Facebook. Mentre il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli si limita a scrivere ironico su Twitter: “Siamo alla metafisica”