“Vedo che Giorgia Meloni si è molto innervosita per questo accordo (tra Pd e Azione/+Europa, ndr) e ha buone ragioni perché ora la partita per vincere si è completamente aperta”. Ad attaccare la presidente di Fratelli d’Italia è il ministro della Cultura dem Dario Franceschini, uscendo da Montecitorio, dopo l’intesa raggiunta tra il suo partito , Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.

“Grazie a Enrico Letta per il lavoro paziente e intelligente che ha fatto e che sta continuando a fare anche in queste ore per rafforzare il sistema di alleanze attorno al Pd”, ha concluso l’esponente dem.