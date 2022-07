“Dobbiamo difendere la nostra Costituzione, perché noi abbiamo un sistema, in cui destra, sinistra, centro si ritrovano tutti in qualche modo melassa dove saltano le regole e c’è addirittura il rischio che venga completamente emarginato il nostro assetto costituzionale. Un assetto che dà centralità al Parlamento”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo via zoom alla riunione del Movimento 5 stelle della Lombardia. Un intervento in cui si è rivolto ai suoi, sollecitandoli a basare la campagna elettorale su alcuni temi cardine. Tra cui appunto la difesa della Costituzione. “ lo abbiamo sperimentato anche con questo governo tecnico – ha proseguito – La mortificazione che ha avuto il Parlamento l’abbiamo toccata con mano, quando c’è stata la risoluzione dell’ultimo consiglio europeo. C’è stato un blocco incredibile fra Farnesina e Chigi per impeditici di riconoscere il ruolo del Parlamento”