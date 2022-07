1 euro: questo il prezzo dei biglietti per il debutto del Genoa in Coppa Italia contro il Benevento. Il match si terrà lunedì 8 agosto alle ore 17:45 allo stadio Luigi Ferraris. L’eccezionale prezzo, evidentemente simbolico e a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita, è riservato a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la Serie B 2022/2023. Per tutti gli altri i prezzi vanno dai 20 ai 40 euro.

È possibile procuarsi i biglietti sul sito https://genoacfc.ticketone.it, nelle ricevitorie Ticket One abilitate e al Ticket Office del Genoa al Porto Antico (orario continuato 10-19). Per gli abbonati i biglietti vanno in vendita a partire dalle ore 10 di venerdì 29 luglio fino alle ore 19 di venerdì 5 agosto alle ore 19.

Anche chi sottoscriverà un nuovo abbonamento dopo il 5 agosto potrà beneficiare dei biglietti a 1 euro: basta recarsi e utilizzare la rete vendita del Ticket Office al Porto Antico. La vendita generale scatterà invece sabato 6 agosto alle ore 10.