Il basket italiano perde uno dei suoi allenatori più celebri, ma anche una delle voci più amate dagli appassionati: coach Franco Casalini è morto all’età di 70 anni, colpito da un malore mentre era in casa. Sulla panchina dell’Olimpia Milano, ereditata da Dan Peterson nel 1987, riuscì a proseguire il ciclo vincente, conquistando uno scudetto, una Coppa dei Campioni e l”Intercontinentale.

Per quasi un decennio Casalini è stato vice di Peterson a Milano, contribuendo alle straordinarie vittorie dell’allora Philips Milano. Ha allenato giocatori come Mike D’Antoni, Dino Meneghin e Bob McAdoo. Anche da primo allenatore riuscì nel 1987-88 a centrare lo storico bis in Coppa dei Campioni contro il Maccabi Tel Aviv, perdendo però la finale scudetto contro la Scavolini Pesaro. L’anno dopo arrivò anche il tricolore, in una finale contro Livorno che è rimasta nella storia. È rimasto sulla panchina di Milano fino al 1990, per poi allenare – con meno fortuna – anche a Forlì e a Roma.

Oltre alla carriera in panchina, Casalini è stato anche una celebre voce del basket in tv. A partire dal 1994 con Tele+, poi dal 2003 su Sky Sport. Infine per Euroleague Tv ed Eurosport.