Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Iran la settimana scorsa per il suo primo viaggio internazionale dall’invasione dell’Ucraina: ha incontrato il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere del conflitto siriano. Ha incontrato anche il leader supremo iraniano Ayatollah Khamenei e lo stesso giorno la compagnia petrolifera nazionale iraniana ha firmato un accordo da 40 miliardi di dollari con la compagnia di gas statale russa Gazprom. L’accordo comprende lo sviluppo di giacimenti di gas iraniani e la costruzione di nuovi gasdotti di esportazione. Quindi, mentre l’incontro riguardava apparentemente la Siria, ci sono implicazioni molto più ampie, evidenziate dal commento di Khamenei secondo cui “gli eventi mondiali mostrano la necessità di Iran e Russia di aumentare la cooperazione reciproca“.

La calorosa accoglienza riservata a Putin da parte di Teheran invia un chiaro messaggio agli Stati Uniti e ai suoi alleati, e mentre la facciata dell’incontro era la Siria, la presenza della Turchia suggerisce che la Russia sta cercando di tenere la Turchia vicina e di convincere Ankara a non prendere alcuna iniziativa offensiva in Siria. Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha espresso la sua opposizione alle opinioni russa e iraniana in merito al sostegno al regime siriano e ha differenziato tra il partito dell’Unione democratica e le Unità di protezione popolare e il partito dei lavoratori del Kurdistan, che Ankara classifica come terrorista.

Questo è ciò a cui si riferiva il presidente turco Erdogan quando ha detto che la Turchia “continuerà” la sua lotta contro le “organizzazioni terroristiche” e ha chiesto sia alla Russia che all’Iran di sostenerlo. Erdogan sembra aver vinto il vertice con una dichiarazione congiunta secondo cui i tre paesi hanno accettato di respingere “tutti i tentativi di creare nuove realtà sul campo… comprese le iniziative illegittime di autogoverno” e hanno espresso la loro determinazione a opporsi ai separatisti e gruppi “terroristi” in Siria. Mentre l’obiettivo iraniano e russo era convincere la Turchia a non intraprendere alcuna operazione militare o escalation in Siria, politicamente l’interesse russo si concentra sul cambiamento delle priorità in Siria, prendendo di mira la presenza degli Stati Uniti a Damasco ed evitando qualsiasi escalation che potrebbe avere un impatto sulle relazioni con la Turchia.

Questo spiega la natura della dichiarazione del ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad, che poche ore dopo la conclusione del vertice, è stato ricevuto a Teheran dal ministro degli Esteri iraniano. Mekdad ha affermato che “né la Turchia né nessun altro trarranno alcun beneficio dall’entrare nei confini della Siria, considerando che ciò porterebbe a un conflitto tra il governo siriano e la Turchia e influenzerebbe i due popoli amici e fraterni“. Ha anche sottolineato che la Siria “ha esperienze durante le quali l’economia turca ha assistito alla prosperità e l’economia siriana ha assistito a simili balzi, ma l’interferenza negli affari interni e l’invio di centinaia di migliaia di terroristi in Siria, ha interrotto queste relazioni, e anche ostacolato il loro progresso, e questo è ciò che vogliono l’America e Israele”.

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha suggerito che il vertice di Teheran ha cercato di concentrarsi su una soluzione politica per risolvere i problemi di sicurezza delle autorità turche per quanto riguarda la sicurezza del confine comune con la Siria. Ha affermato che il vertice tripartito di Teheran ha cercato di allontanarsi dall’opzione della militarizzazione e dalla possibilità di un nuovo conflitto nelle aree di confine siriane e si è concentrato sulla risoluzione delle questioni in modo politico, esprimendo la speranza che “Siria e Turchia supereranno questa fase di pace e che le autorità turche tengano in considerazione queste raccomandazioni, che sono state sottolineate dai capi di Stato partecipanti al vertice di Teheran”. I tentativi russo e iraniano di riconciliazione tra Siria e Turchia in questo momento mirano anche a direzionare l’attenzione sulla presenza statunitense in Siria, criticata da tutti, compreso Erdogan che ha insistito sul fatto che: “Gli Stati Uniti devono ritirare le loro forze dalle regioni della Siria orientale del fiume Eufrate, come parte del processo di pace di Astana per la Siria, l’America deve ora lasciare l’est dell’Eufrate. Questo è un risultato che è venuto fuori dal processo di Astana”.

Allo stesso tempo il ministro degli Esteri siriano ha attaccato gli Stati Uniti chiedendo: “Come può il governo americano avere il diritto di depredare le nostre ricchezze come petrolio e acqua, e far soffrire il popolo siriano sotto il peso delle sanzioni… Siamo pronti difendere la nostra sovranità, la nostra sicurezza, la nostra libertà e la libertà del nostro popolo e questo è qualcosa che non può essere abbandonato”.

Amir-Abdollahian ha ribadito la richiesta che Khamenei ha fatto a Putin affinché le forze statunitensi si ritirino dalle aree a est dell’Eufrate, quando ha affermato che “la presenza delle forze armate statunitensi a est dell’Eufrate è uno dei problemi della regione aggiungendo che “riteniamo che le forze americane dovrebbero lasciare il suolo siriano immediatamente e senza precondizioni”. Cambiare le priorità dei principali protagonisti in Siria e inimicarsi gli Stati Uniti che spingono la Turchia a prendere posizione contro le politiche americane in Siria o addirittura minacciano la sua presenza militare rappresentano uno dei passi tattici che la Russia sta tentando nonostante i suoi limiti.