Un ragazzo di 21 anni, Jack Fenton, è stato decapitato dalle pale di un elicottero mentre cercava di farsi un selfie. E’ accaduto tutto in pochi istanti. Ieri pomeriggio, il ragazzo che si trovava in vacanza a Mykonos con la famiglia e alcuni amici, era appena atterrato all’eliporto di Spata-Artemida in Attica, a 40 km da Atene, quando dopo essere sceso dal mezzo, ha cercato di farsi un selfie vicino al velivolo, un Bell 407 della Superior Air. Troppo vicino alle pale dell’elicottero che, però, erano ancora in movimento e lo hanno così decapitato. Come riportato dal giornale inglese “The Guardian”, il giovane, figlio di una facoltosa famiglia inglese e studente di Oxford, è morto sul colpo.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che i genitori non abbiano assistito in diretta all’incidente grazie alla prontezza del pilota del velivolo su cui viaggiavano, che avrebbe compiuto una brusca manovra per fare in modo che non vedessero la scena, conducendoli ad Atene, dove tutta la comitiva era attesa per fare ritorno in jet privato in Inghilterra. I media greci aggiungono dettagli riguardo alla vicenda affermando che il 21enne, mentre scendeva dal Bell 407, aveva il telefonino all’orecchio. Sono però diverse le ipotesi in campo che gli investigatori stanno vagliando.

Come riportato dal Guardian, tre persone sono state arrestate: il pilota e due ingegneri di terra. “La nostra indagine si è concentrata su una possibile negligenza”, ha detto una fonte della polizia, secondo la quale le domande si incentrano “sul motivo per cui le pale non erano ferme quando i passeggeri sono stati autorizzati a sbarcare”.

Per i media, il pilota potrebbe essere accusato di omicidio colposo, ma la compagnia cui appartiene l’elicottero, Superior Air, avrebbe affermato che i protocolli di sicurezza sono stati rispettati.