“Non mi accontento di meno del 20%. Ci arriviamo“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a Rtl 102.5 risponde a una domanda sugli ultimi sondaggi che danno la Lega al 13%. E ha aggiunto che il risultato “dipende dai cittadini non da Salvini, alle ultime elezioni ci davano al 10 e siamo arrivati al 17%. I cittadini scelgono, ai sondaggi rispondono al telefono ma poi nella cabina elettorale scelgono”.

“Meno tempo si passa a litigare e meglio è, sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema. Chi prende un voto in più sceglie, vince e governa, non capisco dove sia il problema”, ha detto il segretario del Carroccio su chi indicherà il futuro presidente del Consiglio nella coalizione di centrodestra.