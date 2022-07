Nel video il volo del drone dei vigili del fuoco sui territori più colpiti dall’incendio che ha interessato la Versilia nei giorni scorsi. In particolare, si tratta del sorvolo su Massarosa. Il Comune oggi ha revocato l’ordinanza di evacuazione per gli abitati Miglianello, Luciano e parzialmente per buona parte di Pieve a Elici. Restano in vigore tutte le altre ordinanze di evacuazione in attesa dei sopralluoghi che stanno continuando e proseguiranno domani. Sarebbero alcune centinaia le persone evacuate e si attende domani per proseguire le verifiche e i successivi rientri. L’incendio, si legge ancora, “che ha già bruciato oltre 800 ettari è sotto controllo e attestato nella zona nord: Conca di Gualdo, Montigiano, Valpromaro fino a Fibbialla. Il rogo è rallentato ma ancora da monitorare con ad oggi un elicottero in aggiunta alle squadre a terra. Riaperta la provinciale e la comunale Canipaletti restano chiusi gli accessi per Gualdo e Montigiano”. La Regione Toscana sottolinea che a Massarosa e Camaiore la situazione è sotto controllo ma il rogo non è ancora in bonifica, spiegano dalla sala operativa regionale.