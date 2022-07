Ai Mondiali di Atletica di Eugene è nato un personaggio: si chiama Nick Ponzio ed è italiano. Il lanciatore è nato negli Stati Uniti da genitori di origine italiana e dal 2021 gareggia per la nazionale azzurra nel getto del peso. In questi giorni si è distinto sia per le sue doti atletiche, ma soprattutto per quelle comunicative. Ponzio attira l’attenzione già per l’aspetto e per i suoi baffi neri che ogni volta mostra prima delle gare alle telecamere. Inoltre, nelle interviste scherza e fa battute sulla sua fisicità, massiccia, e sulle sue origini italiane. Dopo aver chiuso la finale al nono posto con 20,81 metri ha detto all’intervistatore: “Ora mi merito una bella cena, tra le 12mila e le 14mila calorie. Papà mi ha insegnato che non si lascia nulla nel piatto”.

“I can’t leave any food on my plate. My father didn’t raise a quitter.” – Italy’s Nick Ponzio after qualifying for the @WCHoregon22 shot put final and plans to eat A LOT between now and then pic.twitter.com/UpOzuWAZbS — Chris Chavez (@ChrisChavez) July 16, 2022