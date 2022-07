La delusione per il mancato accesso alla finale dei 200 metri per Filippo Tortu è tanta. L’azzurro ha ottenuto il primato personale in semifinale rimanendo, però, escluso dalla finale per soli 3 millesimi dopo il photofinish con Aaron Brown. Il secondo posto nella sua batteria sarebbe stato sufficiente per raggiungere la gara per l’oro. Il campione olimpico della 4×100 ha fatto registrare 20″099 contro il 20″096 del canadese. Come se non bastasse l’altro ripescato, Luxodo Adams, ha ottenuto 20″09, un solo centesimo meglio del lombardo.

Per Tortu rimane la gioia di aver messo a referto il miglior tempo sulla distanza in carriera ed essere stato nettamente l’europeo più veloce, buon segno in vista della rassegna continentale in programma dal 15 al 22 agosto. Nonostante ciò il rammarico è tanto per il velocista azzurro che sui propri social ha scritto: “Questa volta, quel centesimo che di solito riesco sempre a conquistarmi, mi ha tenuto fuori da una finale che volevo raggiungere a tutti i costi. Non mi va giù, ma una parte di me è davvero molto contenta di come ho corso finora”.

La delusione, però, non ha destabilizzato il 24enne milanese che è già proiettato verso la prossima competizione di questa rassegna iridata: “Ora testa alla 4×100” si legge infatti al termine del post. Staffetta azzurra campione olimpica in carica che, però, dovrà fare a meno della sua stella Marcell Jacobs tornato a casa per via di una contrattura muscolare.