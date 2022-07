Giornata di incontri, ieri, per il presidente del Consiglio, Mario Draghi (che in mattinata ha visto Enrico Letta e in serata il centrodestra) e di riunioni dei partiti. Il clima ‘Draghi resta’ è criticato dal segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni: “E’ incredibile che ogni volta che si prospetta di andare al voto immediatamente questa venga dipenda come una catastrofe”. Il Partito democratico e la Lega, attraverso Graziano Delrio ed Edoardo Rixi, concordano sul proseguire la legislatura con Draghi nel ruolo di presidente del Consiglio per fare “tre, quattro cose che servono al Paese”. “All’Italia serve un governo ora, non il voto” sentenzia il dem Delrio. Per Pier Luigi Bersani se la legislatura continua “si deve mettere alla legge elettorale”.