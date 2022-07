In diretta dall’aula del Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. È il primo passaggio chiave per decidere le sorti dell’Esecutivo. Intorno alle 11 è prevista la ripresa della discussione generale a Palazzo Madama con gli interventi dei senatori. La replica del premier Draghi è prevista per le 16.30. Dalle 17 inizieranno le dichiarazioni di voto per arrivare, intorno alle 18.40, all’inizio della chiama per il voto nominale sulla fiducia.