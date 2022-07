Paulo Dybala è già in volo per il Portogallo. Le parti non hanno voluto perdere tempo e, in attesa dell’ufficialità dell’arrivo alla Roma de La Joya, l’ormai ex numero dieci juventino sta già raggiungendo José Mourinho e i suoi nuovi compagni nel ritiro di Albufeira. Un’operazione travagliata che si è risolta nella notte, quando il giocatore ha pronunciato il proprio ‘sì’ al trasferimento in giallorosso dopo 7 stagioni a Torino, sponda bianconera, contattando personalmente il tecnico portoghese per comunicargli la sua scelta. Il fantasista ha dato l’ok a un triennale che si aggira sui 6 milioni l’anno bonus compresi.

Prima delle firme sarà necessario svolgere le consuete visite mediche che si terranno proprio in terra lusitana. Dopo quest’ultimo step, l’attaccante argentino potrà finalmente vestire la nuova casacca giallorossa.