Spiacevole episodio per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista del Milan è stato fermato dalla polizia in centro, a Milano, è stato fatto scendere dalla sua auto e perquisito. Come si vede nel video, durante l’operazione un’agente puntava la pistola contro la macchina del calciatore. Dopo qualche secondo, però, è intervenuto un terzo poliziotto, che si è avvicinato al collega che stava perquisendo Bakayoko. Tra i due avviene uno scambio di battute e il secondo reagisce con grande sorpresa, probabilmente dopo aver appreso l’identità dell’uomo che aveva fermato.

Video Facebook