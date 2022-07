È morta la vicesindaca di Napoli, Maria “Mia” Filippone, aveva 68 anni. Il 12 giugno era stata ricoverata in seguito ad un malore, ma le sue condizioni si sono fatte sempre più gravi fino a portarla al decesso. I medici avevano riscontrato gravi problemi cardiocircolatori nella donna.

Filippone ha animato per 44 anni la vita scolastica napoletana: laureata in lettere classiche alla Federico II di Napoli, è stata prima docente di latino e greco e poi dirigente scolastico dei licei Genovesi e Sannazaro. Dopo la pensione è iniziato il suo impegno nell’amministrazione comunale di Napoli, dove ricopriva il ruolo di vicesindaco nella giunta Manfredi e assessore all’Istruzione. “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune” ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. “Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città” ha aggiunto. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dal Comune, dall’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dal capo dell’opposizione al Comune, Catello Maresca.