“Italia viva è qui perché non si rassegna alla catastrofe voluta dal M5s e da Giuseppe Conte. Italia viva è qui per dire ‘Mario Draghi vada avanti‘. Nel momento in cui mercoledì queste condizioni non si verificassero allora saremo pronti alle elezioni“. Così Matteo Renzi apre l’Assemblea nazione del suo partito a Roma. In precedenza Maria Elena Boschi, entrando nella Sala Umberto, aveva affermato che “l’unica persona che in questo momento può essere in grado di proseguire il lavoro alla guida di questa maggioranza è Draghi”. Di questa maggioranza? “Sì perché noi possiamo andare avanti con questa maggioranza se ci sono le condizioni o per quanto ci riguarda anche senza il M5s”. ‘O Draghi o voto’ ma non per tutti: Ettore Rosato, presidente di Italia viva, ha detto no al voto anticipato: “Solo chi non ha senso di responsabilità verso il Paese ouò pensare che la soluzione sia andare al voto”.