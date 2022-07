Tutto è pronto per l’inizio dei Mondiali di atletica a Eugene. La città dell’Oregon si prepara a ospitare la rassegna iridata che scatta ufficialmente venerdì 15 luglio per terminare domenica 24 luglio. L’Italia si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato 5 ori lo scorso alle Olimpiadi di Tokyo. I nomi più caldi in casa azzurra sono senza dubbio Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi chiamati a dimostrare che il trionfo del 2021 ai Giochi non è stato causale. Il saltatore aprirà il programma venerdì 15 luglio alle 19:10 con le qualificazioni. Il velocista, invece, scenderà in pista nella mattinata italiana di sabato alle 3:50 per le batterie. L’eventuale finale sarà per il primo martedì 19 luglio alle 2:45, mentre per il secondo domenica 17 luglio alle 4:50. Ecco dove vedere le gare e il programma completo.

Dove vedere il Mondiale di Eugene

Il Mondiale di atletica è fruibile sui canali Rai e Sky. In streaming su RaiPlay e NowTV.

Venerdì 15 luglio: gli italiani in gara

Tamberi e Fassinotti – qualificazione salto in alto uomini: 19.10 italiane

Italia – batterie 4×400 mista: 20.45 italiane

Fantini – qualificazione A lancio del martello donne: 21.05 italiane

Colombi e Trapletti – marcia donne 20 km: 22.10 italiane

Fantini – eventuale qualificazione B lancio del martello donne: 22.30 italiane

Fortunato e Picchiottino – marcia uomini 20 km: 00.10 italiane

Abdelwahed – batterie 3.000 siepi uomini: 02.15 italiane

Bruni e Molinarolo – qualificazione salto asta donne: 02.20 italiane

Del Buono, Sabbatini e Vissa – batterie 1.500 donne: 03.10 italiane

Ali e Jacobs – batterie 100 uomini: 03.50 italiane

Fabbri e Ponzio – qualificazione lancio del peso uomini: 03.55 italiane

Italia- eventuale finale 4×400 mista: 04.50 italiane

Sabato 16 luglio: gli italiani in gara

Cestonaro – qualificazione salto triplo donne: 19.30 italiane

Vallortigara – qualificazione salto in alto donne: 20.10 italiane

Lambrughi – batterie 400 ostacoli uomini: 22.20 italiane

Dosso – batterie 100 donne: 02.10 italiane

Ali e Jacobs – eventuale semifinale 100 uomini: 03.00 italiane

Del Buono, Sabbatini e Vissa – eventuale semifinale 1.500 donne: 04.05 italiane

Ali e Jacobs – eventuale finale 100 uomini: 04.50 italiane

Domenica 17 luglio: gli italiani in gara

Re e Scotti – batterie 400 uomini: 20.05 italiane

Fantini – eventuale finale lancio del martello donne: 20.35 italiane

Mangione – batterie 400 donne: 21.00 italiane

Bruni e Molinarolo – eventuale finale salto asta donne: 02.25 italiane

Dosso – eventuale semifinale 100 donne: 02.33 italiane

Ore 03.03 italiane, eventuale semifinale 400 ostacoli uomini – Lambrughi

Ore 03.27 italiane, eventuale finale lancio del peso uomini – Fabbri e Ponzio

Ore 04.50 italiane, eventuale finale 100 donne – Dosso

Lunedì 18 e martedì 19 luglio: gli italiani in gara

Desalu e Tortu – batterie 200 uomini: 02.05 italiane

Osakue – qualificazione A lancio del disco donne: 02.10 italiane

Tamberi e Fassinotti – eventuale finale salto in alto uomini: 02.45 italiane

Kaddari – batterie 200 donne: 03.00 italiane

Cestonaro – eventuale finale salto triplo donne: 3.20 italiane

Osakue – qualificazione B lancio del disco donne: 3.35 italiane

Abdelwahed – eventuale finale 3.000 siepi uomini: 04.20 italiane

Martedì 19 e mercoledì 20 luglio: gli italiani in gara

Folorunso, Olivieri e Sartori – batterie 400 ostacoli donne: 02.15 italiane

Vallortigara – eventuale finale salto in alto donne: 02.40 italiane

Kaddari – eventuale semifinale 200 donne: 03.05 italiane

Desalu e Tortu – eventuale semifinale 200 uomini: 03.50 italiane

Lambrughi – eventuale finale 400 ostacoli uomini: 04.50 italiane

Mercoledì 20 e giovedì 21 luglio: gli italiani in gara

Tecuceanu – batterie 800 uomini: 02.20 italiane

Folorunso, Olivieri e Sartori – eventuale semifinale 400 ostacoli donne: 03.15 italiane

Osakue – eventuale finale lancio del disco donne: 3.30 italiane

Mangione – eventuale semifinale 400 donne: 03.45 italiane

Re e Scotti – eventuale semifinale 400 uomini: 04.15 italiane

Giovedì 21 e venerdì 22 luglio: gli italiani in gara

Bellò – batterie 800 donne: 02.10 italiane

Bocchi, Dallavalle e Ihemeje – qualificazione salto triplo uomini: 03.20 italiane

Tecuceanu – eventuale semifinale 800 uomini: 04.00 italiane

Kaddari – eventuale finale 200 donne: 04.35 italiane

Desalu e Tortu – eventuale finale 200 uomini: 4.50 italiane

Venerdì 22 e sabato 23 luglio: gli italiani in gara

Italia – batterie 4×100 donne: 02.40 italiane

Italia – batterie 4×100 uomini: 03.05 italiane

Bellò – eventuale semifinale 800 donne: 03.35 italiane

Mangione – eventuale finale 400 donne: 04.15 italiane

Re e Scotti – eventuale finale 400 uomini: 04.35 italiane

Folorunso, Olivieri e Sartori – eventuale finale 400 ostacoli donne: 04.50 italiane

Sabato 23 luglio: gli italiani in gara

Di Lazzaro – batterie 110 ostacoli donne: 20.20 italiane

Iapichino – qualificazione salto in lungo donne: 21.00 italiane

Italia – batterie 4×400 donne: 02.10 italiane

Italia – batterie 4×400 uomini: 02.40 italiane

Bocchi, Dallavalle e Ihemeje – eventuale finale salto triplo uomini: 03.00 italiane

Tecuceanu – eventuale finale 800 uomini: 03.10 italiane

Italia – eventuale finale 4×100 donne: 04.30 italiane

Italia – eventuale finale 4×100 uomini: 04.50 italiane

Domenica 24 luglio: gli italiani in gara

Agrusti e Stano – 35 km marcia: 15.15 italiane

Di Lazzaro – eventuale semifinale 110 ostacoli donne: 02.05 italiane

Iapichino – eventuale finale salto in lungo donne: 02.50 italiane

Bellò – eventuale finale 800 donne: 03.35 italiane

Di Lazzaro – eventuale finale 110 ostacoli donne: 04.00 italiane

Italia – eventuale finale 4×400 uomini: 04.35 italiane

Italia – eventuale finale 4×400 donne: 04.50 italiane