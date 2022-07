Il futuro di Alvaro Morata è sempre più in bilico. L’attaccante è rientrato all’Atletico Madrid dopo il prestito alla Juventus che, però, ancora lo segue. I bianconeri potrebbero riportare a Torino il centroavanti spagnolo a cifre inferiori rispetto all’accordo inziale. Per ora si tratta solo di una suggestione. Nel frattempo, però, la moglie di Morata, Alice Campello, sui propri social ha lasciato qualche possibile indizio. L’influencer ha postato una foto in cui il figlio Edoardo aveva indosso la maglia bianconera. Per il momento, invece, Morata senior è tornato a vestire la maglia dell’Atletico, almeno quella da allenamento.

