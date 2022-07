Due ristoratori italiani sono stati trovati uccisi in un stanza nel seminterrato del ristorante “Valle” a Stoccarda, in un edificio nella Geschwister-Scholl Strasse. I due erano soci d’affari noti nella scena gastronomica di Stoccarda. Le vittime sono Rosario Lamattina e Gianni Valle, entrambi di 53 anni, il primo era originario di Caggiano (in provincia di Salerno), mentre il secondo era di Roccagorga, un paesino in provincia di Latina.

Al momento non ci sono indizi sul fatto che siano coinvolte altre persone nell’uccisione. E’ quanto ha detto all’Ansa la polizia locale, sottolineando che le indagini continuano a tutto campo. “Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata“, ha spiegato il portavoce, Stephan Widmann. “L’esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni”, ha aggiunto. Secondo il giornale Stuggart Zeitung la stanza era chiusa a chiave dall’interno. Il ritrovamento, avvenuto lunedì alle 15.50, è stato possibile grazie a una segnalazione. A quanto scrive SWR, non si esclude che i due italiani possano essere arrivati a una lite feroce, finendo col ferirsi con dei coltelli o con dei pezzi di vetro. Le indagini però sono aperte anche ad altri scenari. Lunedì scorso era stata trovata anche una donna di 32 anni, morta in un garage chiuso della Mercedes, ma stando alla polizia “i casi non sono collegati”.