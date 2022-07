Il giorno di riposo al Tour di France regala comunque colpi di scena agli appassionati di ciclismo. Non sulle strade della Grand Boucle ma sui profili social dei suoi partecipanti. Il merito è di Michael Valgren, ciclista del team EF Education-EasyPost, che ha applicato alla lettera il detto: “La vendetta è un piatto che va servito freddo”. Il suo collega Luke Rowe, gregario della Ineos, su Twitter ha postato due foto del giorno di riposo passato con i figli. E ha scritto: “Niente ricarica le batterie come passare un giorno con questi piccoli umani (più la moglie)”. Qualche ora dopo, dal nulla, è comparsa la risposta di Valgren: “Anche io amo passare del tempo con tua moglie“.

I also love to spend the time with your wife ❤️ — Michael Valgren Hundahl (@MichaelValgren) July 11, 2022

Che cosa significa il messaggio di Valgren? Ovviamente non è la confessione di un tradimento affidato ai social. Ma è appunto la vendetta per un episodio che risale addirittura a 3 anni fa. Durante il Tour 2019, Valgren pubblicò su Instagram una foto con in mano il ritratto di sua mamma: “Mi consegna ogni anno una sua foto così non mi dimentico di lei”, spiegava nella didascalia. Rowe aveva commentato: “Fa la stessa cosa per me”. Un semplice scherzo ovviamente. Ma Valgren non ha dimenticato, ha solo aspettato il momento giusto per vendicarsi.