“Come Paese abbiamo bisogno di stabilità perché dobbiamo portare a casa dei provvedimenti che fermano l’inflazione, che permettono alle famiglie di non perdere il potere d’acquisto, che consentano alle imprese di calmierare il costo dell’energia. E invece ci troviamo nell’ennesima fibrillazione di Governo, nell’ennesima crisi, nella quale c’è una forza politica che sta generando instabilità, il Movimento 5 stelle, e che sta sostanzialmente mettendo a repentaglio degli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il Paese”. Sono le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di un convegno alla Camera di Commercio di Pescara.

Secondo Di Maio “il teatrino della politica non serve veramente a nulla, sta solo allontanando i cittadini dalle istituzioni”. “Sono contento che all’interno del M5s ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il Governo e mandare il Paese in esercizio provvisorio, perché non si può assolutamente agire da irresponsabili in un momento storico come questo. Noi come Governo siamo impegnati al massimo su tre fronti: salari, precarietà e cuneo fiscale”, ha aggiunto, evidenziando che giovedì “c’è una verifica di maggioranza perché noi dobbiamo metterci a lavorare”.

“Non si può essere una forza politica che dice ‘forse giovedì mi astengo’, ci dicano se sono dentro o fuori“, ha concluso.