FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.

Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 27/6 al 3/7/2022

(Fonte: Swg, Tecnè, Termometro Politico, Ipsos, Noto, Demopolis, Emg)

Dopo un mese di “silenzio” dovuto alle elezioni amministrative, ballottaggi inclusi, tornano i sondaggi e la nostra media settimanale caratterizzata da risultati, scissioni ed esordi dell’ultimo mese. FdI e il Pd, i “non perdenti” delle recenti comunali, si confermano al vertice, col primo che prevale di uno 0,7% sul secondo (22,5% vs 21,8%).

Continua la crisi della Lega al 14,8% medio, in un caso (Emg) addirittura al 13,5%.

Analoga situazione per il M5s, uscito male dalle amministrative, quotidianamente attaccato dai media e che ha subito la scissione parlamentare di Luigi Di Maio.

I grillini totalizzano un 11% ma per alcuni istituti sono già scesi sotto il 10%. Intanto fa il suo esordio anche l’artefice della scissione: la sua compagine Ipf-Insieme per il Futuro, se fosse un partito, interesserebbe in questa fase solo all’1,8% dell’elettorato.

Più interessante l’unione dei Verdi con Sinistra Italiana. La “cosa rossoverde”, già testata con risultati lusinghieri in alcune città alle recenti amministrative (con punte del 7%), vale al suo esordio il 4,1%.