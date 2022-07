“L’ambiente non lo stiamo trattando bene. Questa era una tragedia inevitabile, l’uomo nei confronti della forza della natura non può nulla in certi casi, anche se deve rispettarla. Però di sicuro la soluzione non può essere chiudere le montagne”. Sono le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia pronunciate dopo la messa in ricordo delle vittime della tragedia della Marmolada.