Il Red Bull Ring è protagonista dell’11esimo appuntamento stagionale di Formula 1. Il circuito austriaco, casa della Red Bull, è pronto per l’epilogo di un fine settimana caratterizzato dalla Sprint Race del sabato, vinta da Max Verstappen che aveva già realizzato la pole position. La Ferrari ha a disposizione ancora il gran premio per provare a rovinare la festa all’olandese: Charles Leclerc e Carlos Sainz scattano secondo e terzo, se non si ostacoleranno potranno impensierire la Red Bull.

L’ordine di arrivo della Sprint, oltre ad assegnare punti, ha determinato la griglia di partenza per il Gp della domenica, dove verranno assegnati i classici 25 punti (più quello addizionale del giro veloce). Perez scatta quinto, dietro alla Mercedes di Russell. Per Lewis Hamilton invece sarà una gara in rimonta dall’ottavo posizione. Ecco le informazioni per seguire il gran premio:

Questi gli orari

Palinsesto Sky (Dirette)

Domenica 10 luglio

Gara: 15:00 – 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Domenica 10 luglio

Gara: 18:00

Classifica

Verstappen 189 punti, Pérez 151, Leclerc 145, Sainz 133, Russell 116, Hamilton 94, Norris 58, Bottas 46, Ocon 42, Alonso 28, Magnussen 18, Gasly 16, Ricciardo 15, Vettel 15, Tsunoda 11, Zhou 5, Schumacher 4, Albon 3, Stroll 3, Latifi e Hulkenberg 0.