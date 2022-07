Si accende sempre più il mercato della Juventus dopo che ieri è stato il Di Maria-Pogba Day con l’argentino e il francese che sono stati accolti con grande entusiasmo dai tifosi. Il centrocampista sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui ha scritto: “Sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di indossare ancora la maglia della Juventus” e dopo il bagno di folla che lo ha accolto, ha aggiunto: “Che bello rivedervi“. Ora si attende l’arrivo di Andrea Cambiaso che avrebbe dovuto presentarsi già ieri a Torino per sostenere le visite mediche al JMedical. Secondo Sky Sport l’acquisto dell’esterno del Genoa non è in dubbio e i nuovi accertamenti medici sono fissati per lunedì 11.

Nel frattempo, per il club bianconero si apre un’altra allettante opportunità, la pista che conduce a Kalidou Koulibaly. Negli scorsi giorni l’agente del difensore ha incontrato i dirigenti della Juve a Milano e quest’ultimi hanno intavolato un’offerta da sei milioni di euro a stagione. A seguito di questo episodio, Radio Kiss Kiss Napoli sulle sue frequenze ha raccontato che Aurelio De Laurentiis ha fatto una nuova proposta di rinnovo al giocatore pareggiando quella juventina, ma che Koulibaly avrebbe rifiutato. La decisione sembra segnare un distacco definitivo tra le parti. A dare a credito a questa teoria è la secondo notizia riportata dalla radio partenopea: il senegalese preferisce l’estero alla Juve e Adl difficilmente lo venderà ai bianconeri, che, però, non mollano e restano alla finestra pronti per sferrare l’assalto decisivo. È lo stesso Massimiliano Allegri a chiederlo nel caso di addio di Matthijs de Ligt.

Proprio l’olandese è sempre più vicino al Bayern Monaco. La formazione bavarese ha superato il Chelsea offrendo 80 milioni più 10 di bonus, cifra che potrebbe essere accettata dalla Juve, nonostante essi partissero da una richiesta di 120. Gli inglesi sono ancora fermi a 70. La decisione finale spetta al centrale.