Il calcio mercato può essere grande fonte d’ispirazione per scatenare l’immaginario collettivo dei tifosi. Questa volta il primo premio, finora, va al social media manager della Fiorentina: per annunciare l’arrivo dell’attaccante Luka Jovic e del portiere Pierluigi Gollini, sulle pagine social del club è apparsa un’immagine di Holly e Benji, rigorosamente vestiti di viola. I due protagonisti del cartone animato giapponese amato da intere generazioni di bambini, ormai adulti, hanno subito provocato la reazione dei fan: “Mi gasate“, uno dei tanti commenti. Altri hanno scritto la celebre sigla: “C’è chi dall’altra parte del mondo dà un calcio a un pallone rotondo che schizza in aria, diventa ovale fa strani effetti non mi sembra normale”.

E ancora c’è chi ha storpiato la canzone, adattandola ai due nuovi acquisti: “Luka è un grande goleador. Scatta e segna tanti Gol-lini“. Insomma, l’indizio social è stato subito colto dai tifosi. Jovic arriva dal Real Madrid e cerca riscatto in maglia viola: prima di perdersi, era uno dei migliori prospetti europei. Gollini è esploso all’Atalanta, poi al Tottenham ha trovato poco spazio, ma è un rinforzo importante e torna a Firenze dopo i due anni ai tempi della Primavera.

La Fiorentina ha poi pubblicato anche altri due indizi. Il primo rivolto a Jovic: una maglia per metà bianca e per metà viola. Il secondo riferito alla passione di Gollini per l’hip-hop e il rap: una collana e una cassa per la musica. I tifosi ora li aspettano in campo al Franchi.