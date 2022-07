La siccità mette a dura prova anche le Alpi. Solo ai piedi del Pordoi, da una parte all’altra del passo, ci sono due laghetti artificiali, uno in fase di ultimazione e uno in fase di realizzazione. Lo scopo è raccogliere acqua per l’innevamento artificiali delle piste da sci.

La crisi climatica ha infatti portato sulle Alpi un inverno arido di neve e precipitazioni, rendendo complessa la produzione di neve artificiale, così le stazioni sciistiche si stanno organizzando come possono, proprio realizzando nuovi invasi.

Come si vede dalle immagini, proprio sotto il Sacrario Germanico, un nuovo bacino è quasi ultimato. In un altro punto, invece, lungo la strada del Passo, si sta realizzando un invaso da 120mila metri cubi proprio in mezzo a un bosco che ora ha un grande squarcio in mezzo.

video di Stefano De Nicolo