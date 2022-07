“Non ci arrendiamo. Le ricerche andranno avanti, 24 ore su 24. Lo dobbiamo alle famiglie”. Franco Zambelli uno dei vigili del fuoco di Trento impegnato nei soccorsi dopo il distacco del seracco di ghiaccio della Marmolada. “La massa si è indurita, si è solidificata, le ricerche andranno avanti sicuramente tutta la settimana”. La speranza, quasi una chimera, è che si sia creata qualche sacca d’aria per i 13 dispersi, ma a quasi 48 ore dal crollo l’ipotesi diventa sempre più irreale. “Appena arrivati l’impatto è stato devastante davanti mi sono trovato un’immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del genere neanche in tv”. I corpi recuperati erano in parte sopra la valanga, altri sono stati recuperati seguendo le corde a cui erano legati.

“Abbiamo avvistato alcuni reperti, con ogni probabilità si tratta di indumenti. Resta da chiarire però se sono riconducibili al crollo di domenica. Vedremo come e se recuperarli”. Oltre l’impegno e l’angoscia c’è anche da usare la massima attenzione: “Bisogna agire con prudenza perché in quell’area c’è stata una guerra, c’è il rischio di trovare ordigni della Prima Guerra Mondiale. Serve cautela, le bombe sono pericolose”.

Per le ricerche vengono utilizzati in particolare quattro droni, due nella parte alta e due nella parte medio-bassa del seracco precipitato. All’appello manca ancora una quindicina di persone. La base delle squadre e dei comandi dei droni sono al Rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura sfiorata dalla valanga. Oltre al Soccorso alpino Cnsas opera una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Secondo quanto riferito, il monitoraggio prosegue negli stessi punti esaminati ieri dal volo dei droni in superficie; in caso di reperti si interverrà per i rilievi fotografici ed eventualmente poi per un veloce prelievo.

Da domani o al massimo dopodomani il Soccorso alpino tenterà l’ispezione “vista-udito” con specialisti delle ricerche e con unità cinofile, ha aggiunto all’Ansa il presidente del Corpo nazionale del soccorso alpino, Maurizio Dell’Antonio. “La cosa che vorrei fare – ha precisato Dell’Antonio – guardando bene il tempo ma anche le temperature dei prossimi giorni, è un intervento congiunto con tutte le forze che abbiamo in campo: fare dal limite del ghiacciaio in giù un intervento anche con con l’utilizzo dei cani, per vedere se se riusciamo a trovare qualcosa che con i droni è impossibile scovare”. Secondo Dell’Antonio in zona dovranno agire “al massimo quindici persone, divise in due; una farà un ramo della valanga e una farà l’altro, con il Col del Bois in mezzo, e metteremo una serie di vedette. Ci saranno tutte le vie di fuga se ci fosse necessario per qualche piccolo crollo, con il massimo attenzionamento. Insomma tutti saranno ben informati di quello che devono fare e prendiamo le persone migliori. Ovviamente dovrò confrontarmi anche con il Capo della Protezione civile e con gli altri a capo delle Forze Armate forze di polizia presenti”.

Intanto la tragedia non ferma gli escursionisti: c’è chi ieri ma anche stamattina ha imboccato i sentieri per salire, ma farlo “è pericoloso” dicono i soccorritori, ricordando che esiste l’ordinanza del sindaco di Canazei Giovanni Bernard con cui si indica che la Marmolada “è chiusa”. Proprio per stabilire i ‘confini’ del divieto e prevedere eventualmente un controllo dei principali ‘ingressi’ alla montagna – dopo la valanga di domenica in cui sono morte sette persone – è un corso una riunione dei soccorritori e del primo cittadino alla sede del Cnsas.