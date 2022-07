Mancano solo gli ultimi dettagli e Gianluca Scamacca sarà ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore il club francese ha accelerato per chiudere l’affare con il Sassuolo sulla base di 40 milioni di euro più 10 di bonus. Cifra che quindi non è variata rispetto a metà giugno, così come il contratto da circa 3,5 milioni a stagione che l’azzurro ha già accettato da tempo. Tutto sembra ormai definito, a breve potrebbe esserci il contatto decisivo per procedere con firme e annuncio.

Nelle fila parigine, però, l’imminente arrivo del bomber romano mette alle strette Mauro Icardi che dovrà cercarsi una nuova squadra. All’ex Inter inizialmente era stata proposta la pista Wolverhampton: opzione non gradita, però, al centroavanti argentino che sogna di tornare in Italia. Opportunità che stuzzica anche la moglie-procuratrice Wanda Nara che spinge il marito ad accettare invece la corte del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Icardi avrebbe un ruolo da protagonista e per Wanda Nara si aprirebbe la possibilità di un nuovo contratto da opinionista a Mediaset.