“La leadership di Salvini non è discussione“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine del consiglio federale della Lega in via Bellerio. “La Lega è la Lega, ha le sue idee in qualsiasi luogo dove opera, che sia in Parlamento, che sia al governo o che sia ai governi regionali – ha aggiunto Giorgetti -. Giustamente porta avanti la sua linea e quindi è giusto che anche all’interno del governo facciamo sentire la nostra voce”.