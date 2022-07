Christian Eriksen ha detto sì all’offerta del Manchester United. Secondo quanto riferisce Sky Sports Uk, il centrocampista danese ha accettato l’offerta di contratto triennale proposta dai reds. Eriksen arriva a parametro zero, dopo aver trascorso la seconda metà della scorsa stagione al Brentford.

Nelle prossime ore il calciatore è atteso per le visite mediche di rito prima di completare il trasferimento. Il nazionale danese stava riflettendo sulle offerte di United e Brentford, ma ha deciso di unirsi all’allenatore Erik ten Hag all’Old Trafford. Eriksen ha lavorato con Ten Hag quando si è allenato con l’Ajax nel periodo di recupero dopo l’arresto cardiaco mentre giocava per la Danimarca a Euro 2020.

Dopo il malore con la nazionale, al calciatore è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Per questo motivo, nel dicembre 2021, è arrivato il responso negativo dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni sulla ripresa della pratica agonistica. In Italia, infatti, agli atleti è vietato gareggiare con un defibrillatore cardiaco impiantato: divieto che non vige in Inghilterra. Dopo la risoluzione consensuale del contratto che lo legava all’Inter, dunque, Eriksen era passato al Brentford.