Sullo Stelvio si scia. Gli skilift per lo sci estivo sono aperti. Il ghiacciaio però è già in una situazione critica, soprattutto se si pensa che siamo solo a fine giugno, con tutta l’estate davanti. Lo zero termico nelle ultime settimane si è frequentemente mantenuto sopra i 4mila metri. E a complicare il tutto anche l’umidità, su livelli molto alti. “La situazione del ghiacciaio non è rosea, considerato che siamo ancora a giugno” spiega Umberto Capitani, direttore degli impianti.

Funivie e skilift sono stati aperti lo scorso 28 maggio, dopo un inverno particolarmente avaro di precipitazioni. Di fatto l’unica nevicata rilevante è stata quella a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Gli impianti per ora sono aperti, ma se non dovesse cambiare qualcosa non è escluso che venga presa in considerazione una chiusura anticipata.