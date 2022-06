I dubbi erano tanti, ma più di un segnale aveva fatto intuire che sarebbe ritornato a sfrecciare sulla pista. L’annuncio ufficiale ha quietato gli animi: Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 e della 4×100 parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti. “Ciao a tutti grande sorpresa: domani gareggerò”, ha scritto in inglese su Twitter il poliziotto bresciano, che correrà i 100 metri allo stadio Guidobaldi, con batterie alle 19.13 e finale alle 20.35. Rientrerà quindi in gara a 38 giorni dall’ultima (e unica) uscita stagionale sulla sua distanza, al meeting di Savona il 18 maggio.

Dopo quella gara (9.99 ventoso in batteria, 10.04 regolare in finale), lo sprinter delle Fiamme Oro è stato costretto a rinunciare alle tappe della Wanda Diamond League di Eugene, Roma e Oslo a causa di un infortunio muscolare (distrazione-elongazione di primo grado) dal quale ha gradualmente recuperato nelle ultime settimane. Dopo un lungo tira e molla, il campione ha dunque sciolto le riserve, : “Capto che a qualcuno la nostra incertezza ha dato fastidio – dice l’allenatore Paolo Camossi – tutti sono liberi di pensare e dire quel che vogliono, per carità. Ma certe situazioni andrebbero conosciute a fondo. Con i Mondiali alle porte, qualsiasi errore verrebbe ora pagato a caro prezzo. Marcell sta bene, molto bene”.