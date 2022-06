Sembra manchi poco per la conclusione delle trattative tra l’Inter e l’argentino Paulo Dybala. Tre offerte hanno scandito la liason tra il club neroazzurro e l’ex attaccante della Juventus: l’ultima prevede il “bonus presenze“. Detto in altri termini, la proposta dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, prevede un aumento dello stipendio direttamente proporzionale al numero di minuti giocati. Nonostante la fase di stallo – coinciso con la felice chiusura della trattativa tra Inter e Chelsea per il ritorno di Lukaku a Milano – il flirt tra i due continuerà.