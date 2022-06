La decisione è di quelle irreversibili, maturate dopo anni di riflessione. Eppure Martin Hinteregger, difensore dell’Eintracht Francoforte, ha soltanto 29 anni e meno di un mese fa si augurava di vincere la Champions League di fronte ai tifosi della squadra tedesca. Nonostante sia arrivato come un fulmine a ciel sereno, il suo ritiro, richiesto e accettato dal consiglio direttivo del team il 23 giugno, è stato accolto con serenità. “Questa decisione merita il massimo rispetto. Grazie di tutto Hinti! Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro. Sei e rimarrai un’aquila”, si legge sul profilo Twitter della club, con il quale solo poche settimane fa aveva vinto l’Europa League a Siviglia.

Sul sito dell’Eintracht, Hinteregger ha spiegato le ragioni che si nascondono dietro la sua scelta. “Lo scorso autunno – racconta – ho avuto i primi pensieri sul ritiro. Mi sono trovato in una fase difficile dal punto di vista sportivo: le mie prestazioni erano altalenanti. Le vittorie non erano più così belle, ma ogni sconfitta faceva male il doppio”. Un periodo critico che sembrava fosse riuscito a superare. “Il miglioramento delle mie prestazioni in primavera – prosegue – e i nostri successi ottenuti in Europa League mi hanno motivato ancora di più a dire addio con un grande successo sportivo”. Nella nota, il giocatore, classe ’92, ringrazia i compagni di squadra, la squadra di allenatori, la squadra dietro la squadra, tutti i dipendenti e la direzione sportiva “per la fiducia, il supporto e il tempo fantastico che ho potuto vivere qui”.

In Germania, c’è chi ipotizza che questa decisione sia legata ai fatti di inizio giugno, quando Hinteregger organizzò un torneo di calcio in Carinzia: tra i partner dell’iniziativa compariva anche Heinrich Sickl, un politico locale legato al Partito della Libertà Austriaco, movimento di estrema destra. Un fatto da cui fu costretto a prendere le distanze: non fosse altro perché i tifosi dell’Eintracht sono noti per avere un orientamento politico opposto. Ma nel suo discorso d’addio, il difensore ha dedicato spazio anche a questo inconveniente, smentendo così le interpretazioni di stampo politico: “Voglio dirlo di nuovo molto chiaramente: condanno nella maniera più assoluta le idee di estrema destra, intolleranti e inumane. Chiunque mi conosce lo sa”.