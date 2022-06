Caos all’esterno dell’aeroporto di Capodichino a Napoli dove centinaia di persone hanno atteso in fila gli autobus Alibus dell’azienda napoletana mobilità a causa dello sciopero dei tassisti. Per la protesta, che ha al centro il ddl concorrenza, mancavano le vetture fuori dallo scalo e così i passeggeri si sono riversati in massa di fronte all’aeroporto in attesa di un bus.