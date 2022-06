Un ciclista è morto mercoledì (22 giugno) a Torino intorno le 20.30 in un incidente stradale con una volante della polizia. Il fatto è avvenuto in corso Regina Margherita, all’imbocco di un sottopassaggio, in zona Porta Palazzo. Intervenuti sul posto i soccorsi, per il ciclista non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul posto. Secondo le prime notizie, la vittima al momento non sarebbe stata identificata in quanto non aveva con sé documenti. Al lavoro la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.