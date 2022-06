“La Russia è molto nervosa e preoccupata per la nostra attività. Ancora bombardamenti su Kharkiv e Odessa e di nuovo tentativi di brutali azioni offensive nel Donbass. Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che la Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio, registrato in notturna. “Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. La situazione più difficile è in questa regione, dove ci sono le battaglie più dure e feroci. Ma ci sono le nostre donne e i nostri uomini forti – continua – Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Siamo grati all’esercito e ai servizi di intelligence”.