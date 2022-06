“Da domani il Movimento non sarà più la prima forza politica in Parlamento“. Luigi Di Maio ha annunciato il proprio addio al M5s. In una dichiarazione alla stampa all’Hotel Sina Bernini Bristol, a Roma, ha dato la notizia di un nuovo gruppo parlamentare, che si chiamerà Insieme per il futuro. “È una scelta che mai avrei immaginato di fare“, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

“Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale, ci mettiamo in cammino. Partendo dagli amministratori locali – ha concluso – Dovrà essere un’onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sarà spazio per l’odio, populismo, sovrani ed estremismi”