Lacrime, sorrisi, abbracci, strette di mano. Dopo le dichiarazioni alla stampa all’Hotel Bernini, Luigi Di Maio si gode il bagno di folla dei suoi parlamentari, che da domani seguiranno il ministro degli Esteri nella sua nuova avventura politica, Insieme per il futuro. “Era ora”, dice il titolare della Farnesina raccogliendo l’abbraccio dei suoi deputati e senatori, dopo aver sancito l’addio al Movimento 5 stelle.

Si tratta di 51 deputati e 11 senatori. Sono i numeri del nuovo gruppo parlamentare guidato da Di Maio e che sancisce la scissione nel Movimento 5 stelle. Volti noti e ‘storici’ tra le file del nuovo gruppo parlamentari: da Carla Ruocco a Laura Castelli, da Francesco D’Uva a Stefano Vignaroli ed ex ministri come Vincenzo Spadafora. Tra i meno noti al grande pubblico c’è il senatore Fabrizio Trentacoste, che era presente nella sala dell’Hotel Sina Bernini Bristol, con ancora la spilla con le 5 stelle in bella vista sulla giacca. Sorrisi prima e grandi applausi, poi, accompagnano il discorso tenuto da Di Maio. Nella conferenza stampa, durata venti minuti, non sono state concesse domande. I giornalisti hanno potuto solo filmare e ascoltare l’ex capo politico del Movimento. Al termine Di Maio ha salutato, abbracciando, uno ad uno tutti i parlamentari che hanno scelto di seguirlo e lasciato la sala, evitando le domande dei cronisti.